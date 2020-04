© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2 significa anche e soprattutto maggiori controlli. Così, in questo senso, va letto l'annuncio dato dal sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino,, che ha riferito che da domani partiranno gli screening per i soggetti a rischio e per le categorie maggiormente esposte, nel comune dell'Agro nocerino sarnese. Una richiesta più volte sollecitata, nelle settimane scorse, anche dagli altri sindaci del comprensorio, per l'emergenza da Covid-19. «Al fine di tutelare al massimo delle nostre possibilità - scrive il primo cittadino - la salute di tutti, nelle scorse ore abbiamo raggiunto un accordo con l’Istituto Zooprofilattico per effettuare anche a Sant’Egidio un’azione capillare di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica attraverso la somministrazione dei tamponi sulla popolazione a rischio. L’azione rientra nel Piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19, attuato grazie alla sinergia tra i principali attori coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria, a cominciare dall’Unità di crisi regionale, e sotto il coordinamento del Nucleo Emergenze dell’istituto zooprofilattico. Dopo una prima fase rivolta alle strutture sanitarie - continua - lo screening si è focalizzato a livello di singoli comuni e con particolare attenzione alle categorie maggiormente esposte a rischio e al personale che svolge funzioni di pubblica utilità. Il Nucleo Emergenze dell’Istituto Zooprofilattico si avvale per questa azione della collaborazione dei Distretti Sanitari Asl e delle Amministrazioni Comunali».I controlli partiranno nella giornata di domani e riguardano, nello specifico, dipendenti comunali, operatori della protezione civile, volontari impegnati nella distribuzione di aiuti e nelle azioni di sostegno alla popolazione, vigili urbani, medici di Medicina Generale, farmacisti e personale di farmacie e parafarmacie, operatori ecologici e personale in servizio presso distributori di carburanti.