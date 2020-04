LEGGI ANCHE

«La mia simpatia alla gente di Caggiano, che mi ha reso cittadino onorario della sua bellissima città. Le mie preghiere per la vostra salute e il vostro benessere. Sandokan augura a tutti voi un grande futuro. Sono con voi in questi tempi difficili». È il messaggio su Facebook che l'attore indiano Kabir Bedi , celebre per l'interpretazione diin tv, ha inviato ai cittadini di Caggiano, piccolo centro del Salernitano in piena emergenza coronavirus. Kabir Bedi é dallo scorso anno cittadino onorario di Caggiano, riconoscimento conferitogli in occasione di una sua visita nel piccolo centro nel 2018. «Siamo felici - dichiara il sindaco di Caggiano,- del messaggio di solidarietà di Kabir che ci rincuora in questo difficile momento». Nel comune di Caggiano, dallo scorso 15 marzo zona rossa, al momento si registrano diversi casi positivi ed un decesso, quello del parroco 46enne don Alessandro Brignone.