NOCERA INFERIORE. Fila di auto in strada per i controlli, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato pubblica la foto sui social e tuona: "Irresponsabili!". Lo scatto ritrae una fila di auto dovuta ai controlli su strada che carabinieri, polizia e vigili urbani stanno effettuando in città, a tappeto, da questa mattina. Ma secondo il primo cittadino, alcune attività commerciali hanno violato i divieti, restando aperti. «E' inammissibile - dice il sindaco - che un giovedi mattina infrasettimanale si sia trasformato dopo appena 7 giorni dai divieti in una sorta di fuga da casa. Per i più svariati motivi. Alla seconda denuncia per violazione scatta la possibilità di arresto. E la chiusura per le attività. Ed è quello che si farà. Nei confronti di chi con inaccettabile strafottenza non pensa che la Campania puo' ridursi da un momento all'altro come la Lombardia, Bergamo, Brescia, con l'aggravante di un sistema sanitario meno forte. Irresponsabili - continua il sindaco - perciò stamane insieme ad altri sindaci della provincia ho anticipato la richiesta al Presidente della Regione ed al Prefetto di ridurre gli orari di apertura dei generi attualmente autorizzati a una sola ridotta fascia oraria e una ulteriore stretta su uffici e studi privati si da stroncare un andirivieni pericoloso e intollerabile». In tutto l'Agro nocerino sarnese, dunque, sembrano non bastare i controlli a tappeto delle forze dell'ordine e gli inviti, costanti, di tutti i sindaci, che a più riprese sottolineano la necessità di restare in casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA