Martedì 25 Giugno 2019, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi rissa per un banale parcheggio: sono stati denunciati quattro giovani, tra i 20 e i 30 anni, che qualche giorno fa, si sono resi protagonisti di una violenta rissa per futili motivi. Indagine dei carabinieri della stazione di Nocera Superiore. Il fatto risale a lunedì, intorno alle 20, in via San Clemente a Nocera Superiore, quando da una discussione tra due persone, si è arrivati velocemente alle mani. I due ragazzi discutevano di viabilità, nello specifico di un parcheggio. Circostanza che ha spinto anche altri soggetti ad intervenire, finendo poi coinvolti inevitabilmente in una feroce scazzottata. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni residenti: sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118. Stando alla dinamica dei fatti ricostruita dai militari, due giovani si trovavano in sella ad un ciclomotore, mentre altri due erano in auto. Nei pressi del Comune, entrambi avrebbero provato a parcheggiare lungo la stessa area di sosta. E senza che nessuno dei due si facesse da parte, per cedere il posto. A parcheggiare era stato il ragazzo alla guida del ciclomotore. Questo ha fatto infuriare l'uomo che era in auto. Da lì lo scontro, poche parole e poi l'aggressione reciproca, a calci e pugni per far valere le proprie ragioni. Tutti e quattro rispondono ora di rissa, con la denuncia a piede libero elevata dalla stazione dei carabinieri. Alcuni di loro avrebbero anche precedenti penali.