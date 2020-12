Cinque infermieri in servizio presso l'ospedale di Polla, in provincia di Salerno, sono risultati positivi al Covid-19. Quattro dei cinque infermieri prestano servizio presso il reparto Covid dello stesso nosocomio pollese, mentre il quinto in un altro reparto.

Il direttore sanitario, Luigi Mandia, già da questa mattina ha predisposto uno screening per tutto il personale dell'ospedale Luigi Curto. Al momento la situazione è sotto controllo, fanno sapere dall'ospedale che serve l'utenza dei comprensori del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni.

