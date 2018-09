Martedì 18 Settembre 2018, 17:20

Due persone ferite questa mattina a Sala Consilina a causa di un incidente sul lavoro. Una piccola gru, di quelle utilizzate per lavori di pitturazione è crollata, per cause in corso di accertamento, travolgendo due persone. Si tratta di padre e figlio trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Luigi Curto di Polla. Non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina coordinati dal caposquadra Luigi Morello, i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e gli ispettori del lavoro dell'Asl a Salerno.