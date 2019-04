Mercoledì 17 Aprile 2019, 13:53

Alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, verrà presentato un nuovo Sportello “Spazio Lavoro” in Campania che apre a Salerno.Lo sportello erogherà servizi specialistici alle imprese partner della Camera di Commercio di Salerno e del Consorzio Asi. Si tratta di uno spazio attrezzato e funzionale che disporrà della presenza di operatori qualificati dei Centri per l’Impiego.Lo Spazio Lavoro si rivolge alle mille dell'Asi Salerno ed alle oltre 120mila iscritte alla Camera di Commercio di Salerno per fornire consulenza su programmi, incentivi, contratti di lavoro, su come accrescere il volume dell’occupazione intermediata dalla rete pubblica dei servizi per il lavoro.La partnership ha l’obiettivo di implementare le politiche attive in materia di lavoro, di rendere disponibili servizi di consulenza e recruiting per le imprese, di favorire l’occupazione e lo sviluppo economico del territorio.Dopo l'attivazione dello Sportello di Nola, ospitato da Cis e Interporto, ora ci si sposta sulla realtà economica di Salerno. L'evento si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio, in Via Generale Clark con il taglio del nastro previsto alle 9,30 con l'intervento di De Luca e una presentazione cui prenderanno parte, insieme al presidente della Regione, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmieri, il responsabile degli Sportelli Lavoro dell'Anpal Servizi, Michele Raccuglia.