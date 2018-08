CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 13:00

PAGANI - È la storia, non nuova, di un banale intervento in ospedale con un esito nefasto, la morte dell'ammalato. La vittima si chiama Francesco Avitabile, 47 anni, un operaio di Pagani. Soffriva, da tempo, di mal di schiena. Quando il dolore si faceva lancinante era solito farsi fare una puntura intramuscolo. Così aveva fatto il 9 agosto scorso. Aveva chiesto al fratello di fargli la siringa, come tante volte. Il giorno dopo, però, aveva notato che il gluteo destro si era infiammato e percepiva al tatto un foruncolo doloroso.Decide di rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. I medici gli prescrivono un antinfiammatorio per tre giorni. Ma l'infezione sembra avanzare, così come il dolore. L'uomo torna in ospedale. È il pomeriggio del 12 agosto scorso. Ora si parla di ascesso. Il foruncolo è diventato più grande ed esteso. Il paziente viene ricoverato. I medici decidono di intervenire e incidono l'ascesso, drenando il suo contenuto. La notte trascorre tranquilla. La mattina dopo Avitabile viene dimesso. I medici gli dicono di tornare in ospedale. Lo aspettano giovedì 16 agosto per medicargli la ferita e verificare il decorso post operatorio. L'ammalato fa presente ai sanitari di accusare dolore alla gamba destra che si irradia all'addome. Gli dicono che non deve preoccuparsi. Avitabile torna nella sua abitazione a Pagani in via Perano, strada diventata famosa alle cronache perché è lì che uccisero Marcello Torre. Ma la coscia continua a fargli male e soprattutto è preoccupato per il gonfiore dell'arto. Chiama il servizio di emergenza del 118, dopo pochi minuti un'ambulanza è sotto casa. Ad accompagnarlo è sua sorella. Viene portato all'ospedale di Sarno, l'Umberto I non ha posti liberi per un eventuale ricovero. Ai medici descrive la sua anamnesi.