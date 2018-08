CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 11:00

Disastro ambientale. Ancora non c'è un numero esatto di indagati per la storia del dischetti di plastica fuorusciti dal depuratore di Varolato del Comune di Capaccio Paestum. I periti della procura di Salerno hanno chiesto nelle scorse settimana una proroga di indagine per effettuare ulteriori verifiche tecniche. Intanto la Veolia Water Technologies ha completato i lavori di adeguamento e rimesso in funzione l'impianto consentendo a residenti e turisti una estate tranquilla. Anche se le condizioni del mare, lungo tutto il litorale non sono delle migliori in questi giorni.A marzo scorso, quando scoppiò il caso dopo che questi dischetti naufragarono anche sui litorali di Lazio e Toscana, la procura iscrisse solo una persona nel registro degli indagati ma, le procedure amministrative e la gestione tecnica dell'impianto, sarebbero di competenza di più professionalità di qui il possibile ampliamento della rosa degli indagati. Perito di fiducia degli inquirenti, il professore di meccanica razionale presso la Facoltà di ingegneria dell'Università Federico II di Napoli Paolo Masserotti, già custode giudiziario degli impianti che furono messi l'anno scorso sotto sequestro in Costiera. A settembre il tecnico dovrà depositare il proprio elaborato anche perché bisogna capire il livello di inquinamento che questi dischetti hanno prodotto sull'ecosistema marino.