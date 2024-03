Salerno, nasce «Il diamante di Syd» un gruppo appartamento per malati pschiatrici

Il prossimo 28 marzo 2024, presso la sede di Via M. Vernieri 119 in Salerno, verrà inaugurato il Gruppo Appartamento “Il diamante Syd”.

La Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” si fa promotrice della realizzazione di una nuova attività nell’ambito dei servizi sociali dedicati alla salute mentale, con un servizio residenziale a carattere familiare a basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico, le quali iniziano un nuovo percorso di ulteriore autonomia dopo l’esperienza nella casa alloggio.

Il gruppo appartamento, infatti, permette agli ospiti di gestire autonomamente gran parte della quotidianità, occupandosi così della gestione della casa, sia per quel che concerne la vita comunitaria, sia per quanto riguarda i propri spazi e i propri tempi. Il tutto con il supporto degli operatori che sono al loro fianco per qualsiasi necessità.

Dopo più di venti anni di esperienza nell’ambito della salute mentale, attraverso la gestione delle prime comunità psichiatriche della città di Salerno, ora denominate case alloggio, e dopo l’apertura di un primo gruppo appartamento nel 2016, Il Villaggio di Esteban ha deciso di offrire un ulteriore servizio alla comunità per accompagnare le persone che ne hanno bisogno in un percorso che si pone come fine quello della vera autonomia.

Supportati dall’equipe di riferimento, gli ospiti avranno modo di acquisire maggiore consapevolezza di sé, delle proprie necessità e del percorso più idoneo da intraprendere, cosa che, dopo il tempo necessario, potrà permettere loro di affrontare l’ulteriore passo del completo allontanamento dai servizi residenziali.

Il nome scelto per questo nuovo servizio è dedicato alla memoria di Syd Barrett, fondatore e membro dei Pink Floyd (prima che le difficoltà legate alla sua salute mentale non lo costringeranno ad allontanarsi dal gruppo che ha cambiato la storia del rock), e alla canzone che i suoi compagni di avventura gli dedicheranno qualche anno dopo: “Shine On You Crazy Diamond”.

Così il presidente de Il Villaggio di Esteban Carlo Noviello: «Siamo davvero entusiasti di dare un’ulteriore risposta alle problematiche legate al mondo della salute mentale nel territorio salernitano. Risposte sempre più concrete e finalizzate alla necessità di porre basi solide per accompagnare le persone in un percorso di reale autonomia. Il gruppo appartamento rappresenta un ulteriore passo in avanti in tale direzione. Inoltre l’inaugurazione sarà un’ottima occasione per ricordare la figura di Franco Basaglia, del quale proprio in questi giorni ricorre il centenario della nascita. Basaglia è stato ed è una figura di riferimento per tutti quanti cercano di dare risposte anti-istituzionalizzazione nel campo della salute mentale».



All’evento presenzieranno l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, il Coordinatore del Piano Sociale di Zona S5 Giuseppe Bonino, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Salerno Giulio Corrivetti, con i referenti delle Unità Operative di Salute Mentale del territorio, il Presidente di Confcooperative Salerno Salvatore Scafuri, il presidente de Il Villaggio di Esteban Carlo Noviello, insieme ai soci e agli ospiti della Cooperativa.