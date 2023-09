Battipaglia, domani evacaute 3.500 persone per il disinnesco della bomba aerea inglese della II guerra mondiale

Tutto pronto a Battipaglia per il disinnesco della bomba aerea inglese del peso di 500 libre,ritrovata durante gli scavi nel cantiere di via Turco, nella zona ex zuccherificio. Saranno 3.500 le persone che, alle 5, dovranno uscire dalle case: le operazioni di disinnesco inizieranno tra le 8 e le 8,30 e saranno chiuse tutte le strade che rientrano nel perimetro di interdizione definito “zona rossa”. Il raggio di interdizione è di 352 metri dalla bomba e le case da evacuare sono ubicate nelle immediate vicinanze dell’ordigno e alcune anche in centro. Sarà chiusa al traffico anche parte della statale 18 e la zona a ridosso della stazione ferroviaria e verranno predisposti bus sostitutivi per consentire ai viaggiatori

di raggiungere le loro mete senza disagi. Le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico dureranno tra le 8 e le 12 ore.

A lavoro i militari del XXI Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di Caserta con il coordinamento della Prefettura di Salerno.