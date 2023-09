Salerno, prima in Campania per infezioni da Covid: terza in Italia dopo Padova e Roma

La crescita dei positivi al virus SarsCov2 frena a livello nazionale, mentre si osserva un trend di aumento dell'incidenza in quattro cluster di province contigue. Salerno è prima in Campania e al terzo posto a livello nazionale. Infatti, in altre province, l'incidenza è in stasi o in decrescita. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il primo cluster di province contigue comprende Pordenone e Venezia; il secondo Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Aosta; il terzo Reggio Emilia, Ferrara, Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Pisa, Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Viterbo, Rieti, Teramo, Pesaro Urbino, Roma, Frosinone, Caserta; il quarto Brindisi e Taranto, con le province di Potenza e Foggia, isolate, ma vicine alle prime due.

Considerando i dati di tutte le province italiane, l'incidenza maggiore si registra a Padova (110 casi ogni 100 mila abitanti), Roma (105) e Salerno (100). Napoli 90 casi, 85 Caserta.