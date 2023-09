Un cane senza vita è stato trovato in un contenitore per abiti usati, in via Palumbo, nel quartiere di Piedimonte a Nocera Inferiore. Era lì da giorni. La scoperta è stata fatta ieri mattina da qualche cittadino, i quali hanno poi comunicato tale circostanza al servizio veterinario dell’Asl e ai dipendenti presso l’ufficio Ecologia del comune. Sul posto sono giunti anche gli agenti del comando di polizia municipale agli ordini del comandante Fulvio Testaverde. Insieme a personale della Multiservizi, il cassone è stato aperto del tutto, per provvedere a rimuovere la carcassa del cane e a pulire la zona circostante. I vestiti che erano all’interno del contenitore sono stati raccolti e gettati via. L’animale si trovava probabilmente all’interno da giorni. Era intuibile dal forte odore e da un cumulo di insetti presenti. L’episodio è stato segnalato anche all’assessore all’ambiente Massimiliano Mercede, che ha fatto appello alla sensibilità della popolazione, affinché fatti del genere non avvengano più.

La notizia ha destato grande sconcerto tra residenti e cittadini. Non è esclusa un’attività della polizia municipale, che potrebbe valutare di acquisire le immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona, con l’obiettivo di individuare la persona che ha materialmente lasciato il cane all’interno del cassone.