Brucia la montagna sopra Maiori, piromani in azione in località Scalese

Ancora un incendio tra i boschi della Costiera Amalfitana. E anche stavolta a Maiori, in località Scalese, zona già presa di mira durante l'estate. Qui da questa sera le fiamme stanno divorando la macchia mediterranea e per arginare l'incendio sono all'opra i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori ed i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Le fiamme avvistate anche da Amalfi hanno iniziato ad ardere la fitta vegetazione intorno alle 20 quando è stato dato l'allarme.

Sul posto sono accorsi immediatamente le squadre antincendio che già per due volte nei mesi scorsi, sempre di sera, intervennero per sedare due altri roghi.

Gli effetti devastanti degli incendi in Costiera Amalfitana durante l'estate si sono riverberati anche sulla circolazione stradale compromessa sia in terriorio di Maiori che a Conca dei Marini a causa della conseguente chiusura della statale 163 per effetto della necessità di messa in sicuerezza dei costoni interessati dai roghi.