Salerno, arriva la Norwegian Epic: quattromila turisti alla scoperta della città

Mappa della città alla mano e dalle prime ore della mattinata di ieri già in giro nel cuore di Salerno per una passeggiata tra le bellezze storiche pregustando i sapori della tradizione. Prosegue a gonfie vele la stagione crocieristica, complice anche le temperature ancora estive che si registrano in città negli ultimi giorni. Ieri, alla Stazione Marittima, è stato il turno della nave “Norwegian Epic” attraccata alle prime luci dell’alba e che ha lasciato il porto cittadino e turistico intorno alle 17 di ieri pomeriggio. Sono già undici gli approdi del mese di settembre, che si chiuderà sabato con l’arrivo di altre due navi nella stessa giornata. La stagione prevede in tutto settanta scali e si chiuderà il prossimo 6 dicembre, probabilmente poco prima dell’avvio della kermesse di Luci d’Artista. Con il ritorno delle grandi compagnie, anche quelle del segmento di lusso, Salerno è tornata al centro del traffico crocieristico internazionale. Quota 16: sono gli scali previsti dalla Norwegian Cruise Line che ha scelto Salerno in un anno che l’ha vista protagonista proprio dal punto di vista del turismo crocieristico. C’erano circa quattromila a passeggeri a bordo della nave attraccata ieri a Salerno e tantissimi tra i turisti hanno proprio scelto di rimanere in città, nonostante qualche difficoltà e ostacolo dovuti – ad esempio – alla presenza dei pochissimi infopoint presenti sul territorio comunale e nel pieno centro. La Norwegian è una delle più importanti compagnie al mondo che nel periodo invernale opera soprattutto nei Caraibi, per poi trasferirsi in estate nel Mediterraneo. Sebbene la stagione estiva sia ormai terminata, gli approdi nelle navi da crociera a Salerno proseguiranno numerosi, anche nell’autunno appena iniziato.

Sono undici gli scali previsti ad ottobre, sei quelli di novembre. L’ultimo approdo è in agenda il 6 dicembre, quando si chiuderà la stagione crocieristica e sarà tempo di tirare le somme. Nei giorni scorsi era toccato anche ad altre navi: prima la Borealis della “Fred Olsen Cruise Line” con 1107 passeggeri e gli oltre 600 uomini di equipaggio poi l'Artemis e la Sirena.