Salerno, Mafia e appalti: il convegno della Camera penale con il presidente della commissione parlamentare Antimafia

Mafia ed appalti: è il tema del convegno organizzato dalla Camera penale di Salerno per sabato 30 settembre presso l'aula magna della Corte d'Appello (ore 9.30). Il covnegno vale anche come momento di formazione con elargizione di crediti. Il titolo del convegno prende spunto dalla prima operazione svolta in Sicilia che ha fatto luce sulle connessioni tra Cosa nostra e le forze politico-imprenditoriali. Nel corso dell'incontro, comunque, si traccerà il percorso di evoluzione della mafia che sempre più si infiltra nella gestione degli appalti pubblici, attraverso collegamenti interni alle amministrazioni e si farà il punto della situazione di quanto accade sul territorio salernitano.

Dopo i saluti del presidente del tribunale Giuseppe Ciampa, dell'avvocato generale dello Stato presso la Corte d'Appllo Elia Taddeo, del sindaco Vincenzo Napoli, del presidente della Provincia Franco Alfieridel presidente dell'Ordine degli Avvocati Gaetano Paoli e del presidente emerito della Camera penale, Michele Sarno, il dibattito entrerà nel vivo.

Interverranno il presidente della commissioneAntimafia,Chiara Colosimo, il componente Csm Rosanna Natoli, il procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli, il prefetto di Salerno Francesco Russo, il componente Anac Consuelo De Balzo, il presidente Anm Rimini Annadomenica Gallucci, il presidente della Camera penale di Salerno, Luigi Gargiulo, il dirigente scolastico dell'istituto Bianchi di Napoli Angela Procaccini. Modera il segretario della Camera penale Carmela Landi.