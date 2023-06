Anziana scippata nel cuore di Pastena, il malvivente solitario è fuggito a piedi

Scippata mentre percorre via Posidonia, strada centralissima del quartiere Pastena, zona orientale di Salerno. È accaduto nel pomeriggio di oggi quando un'anziana signora è stata strattonata con violenza da un balordo che le ha strappato la borsa e si è dato alla fuga subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono accorse le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto e i soccorritori del 118 per prestare le prime cure all'anziana che, per fortuna, non è caduta e non si è ferita ma era comunque in stato di choc per quanto le era appena accaduto.

Secondo quanto riferito dall'anziana nell'immediatezza dei fatti, a compiere il gesto sarebbe stato un uomo, dall'età non meglio definita, che l'ha raggiunta a piedi e poi è scappato allo stesso modo, senza l'ausilio di complici o mezzi. La donna vittima dello scippo ha riferito che il malvivente portava una barbetta ed era vestito di colore scuro.

Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche dell'uomo.