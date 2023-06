Salerno, interventi di restyling al Duomo: Iannone chiama Sangiuliano

Il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone chiede aiuto al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per gli interventi di restyling di cui necessita la cattedrale di Salerno. «Ho posto all’attenzione del ministro Sangiuliano l’importanza degli interventi a favore del Duomo di Salerno che rappresenta uno dei simboli più alti dell’identità e della cultura salernitana. La custodia delle reliquie di San Matteo, santo apostolo e protettore di Salerno, merita un’attenzione all’altezza».

«Ho verificato - prosegue il dirigente regionale dei meloniani - che dal ministro Franceschini era stato concesso un finanziamento per intervenire sul campanile e sul porticato ma i lavori non sono mai stati avviati dalla Sovrintendenza e, cosa ancor più grave, sempre durante il periodo di reggenza del ministro Franceschini, il finanziamento è stato tagliato limitandolo al solo restauro del campanile.

Siamo chiamati a sanare e rimediare a questo autentico torto operato ai danni del Duomo perché il porticato è interessato da infiltrazioni d’acqua e non adeguato stato delle caditoie. Ho già verificato in una visita e ho sottoposto la questione al nuovo ministro Sangiuliano raccogliendo la sua concreta disponibilità nell’impegno a reperire nuove risorse rispetto a quelle dirottate da Franceschini. Dobbiamo fare un lavoro serio, evidentemente diverso da quella politica che prima dà e poi toglie, che prima annuncia e poi non realizza», dice Iannone.