Salerno: “Adottalo in canile”, la campagna di sensibilizzazione di Postilla vince il primo premio a Mediastars

La promozione dell'adozione dei cani in canile fa vincere ad una agenzia di comunicazione salernitana, Postilla, il Premio Tecnico della pubblicità “Mediastars”, che riunisce ogni anno a Milano centinaia di pubblicitari, società e aziende da tutta Italia. Postilla, agenzia specializzata in comunicazione pubblica, si è aggiudicata il 1° premio nella categoria Pubblica Amministrazione e la Special Star - menzione speciale per la Copy Strategy, con la campagna istituzionale nazionale “Adottalo in canile” realizzata per l’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli.

«In che modo è possibile sensibilizzare il pubblico su temi quali l’abbandono, l’adozione consapevole e il possesso responsabile degli animali d’affezione attraverso contenuti pensati per canali digitali? È a questa domanda che abbiamo risposto con “Adottalo in canile”, una campagna di comunicazione da più di 40k interazioni realizzata per l’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli», spiegano.

Postilla si è presentata con un portfolio importante, più di 32 mila mi piace, 15 mila condivisioni e oltre 2000 commenti: sono questi i numeri social di “Adottalo in canile”. Numeri di grande valore "per gli obiettivi strategici di divulgazione e informazione" dell'Ordine dei veterinari. Numeri che fanno entrare di diritto Postilla nel novero dei più virtuosi e rilevanti case study dell’anno che riguardano la comunicazione istituzionale.

«Postilla è nata solo 6 anni fa eppure se qualcuno ci avesse detto che dopo 6 anni avremmo condiviso palco e riconoscimenti insieme ad agenzie del calibro di Leo Burnett, Armando Testa, Caffeina e uno dei più grandi pubblicitari italiani, Lorenzo Marini, non ci avremmo mai creduto - dice Mauro Paoletta, direttore creativo di Postilla - Il premio della pubblicità Mediastars che ci è stato conferito ieri a Milano è frutto del lavoro di squadra del nostro meraviglioso team».