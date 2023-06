Nocera, ancora gatti avvelenati: è allarme

Ancora un episodio di avvelenamento di gatti.

A denunciarlo è stata una tutor di una colona felina di Nocera Inferiore che già nelle settimane passate aveva parlato di “persone che avvelenano i gatti”.

L’ultima vittima è una gattina trovata senza vita in via Astuti a pochi metri dalla colonia felina che occupava. "Ho chiamato – ha detto Anna Panariti - il servizio veterinario dell’Asl Salerno e la polizia municipale ma senza avere risposta. Alla fine ho chiesto l’intervento dell’assessore alla tutela degli animali Massimiliano Mercede, soltanto così il gatto è stato rimosso”.

"Il gatto – ha detto Panariti - è stato avvelenato, al momento del rinvenimento presentava visibile schiuma alla bocca.

L’amministrazione comunaIe deve intervenire in maniera incisiva e fattiva rispetto a questi ripetuti episodi a danno degli animali in libertà. Sarebbe opportuna una campagna di prevenzione e sensibilizzazione con avvisi e diffusione di informazioni sulle conseguenze penali che condotte criminose del genere implicano a carico degli autori. In zona ci sono molte telecamere di videosorveglianza, si controllino per individuare chi avvelena i gatti”. Alcune settimane fa nella stessa zona si verificò un episodio simile, furono cinque i gattini avvelenati. Vicino ai loro copri furono trovate delle trappole con bocconcini di cibo avvelenati.