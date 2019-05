Martedì 7 Maggio 2019, 16:42

Dramma della solitudine a Battipaglia. Questa mattina i carabinieri e i vigili del fuoco in un'abitazione di via Colombo, nel pieno centro di Battipaglia hanno rinvenuto il cadavere di un uomo 65enne battipagliese. L'uomo da giorni non rispondeva ai vicini che più volte si erano recati presso l'abitazione del pensionato per sincerarsi sul suo stato di salute ed oggi hanno allertato le forze dell'ordine. L'anziano viveva solo e i carabinieri hanno appurato che è deceduto almeno qualche giorno fa per cause naturali.