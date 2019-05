Domenica 5 Maggio 2019, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga nascosta nel pilone della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio, a Sarno. È arrivata giorni fa la condanna a 5 anni di reclusione per Aurelio Zuppetti, 41enne imprenditore di auto, giudicato per detenzione ai fini di spaccio di droga e del possesso di una pistola detenuta illegalmente, con relativo munizionamento. Ad emettere la sentenza il collegio presieduto dal giudice Franco Russo Guarro. L’imputato era difeso dagli avvocati Massimiliano Forte e Vincenzo Calabrese. L’operazione, dalla quale scaturirono poi nei mesi a venire due distinte inchieste, fu condotta lo scorso luglio dai carabinieri di Nocera Inferiore e dal nucleo cinofili di Sarno. I controlli furono eseguiti in primis nella casa del commerciante, nella frazione di Lavorate. In un pilone fatto costruire dalle Ferrovie, che cadeva nella proprietà del 41enne sarnese, furono trovati 7 chili e mezzo di cocaina, due di hashish e 50 grammi di marijuana. Lo stupefacente si trovava, precisamente, all’interno di intercapedini ricavate nel calcestruzzo. Durante i controlli furono sequestrati anche somme di denaro in contante.