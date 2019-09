Giovedì 5 Settembre 2019, 18:45

SARNO - Sono stati raggiunti da una richiesta di rinvio a giudizio nove persone, residenti tra Sarno e Striano, a conclusione di una maxi indagine per droga condotta nel comune dell'Agro nocerino. Gli imputati rispondono di una serie di episodi ricostruiti dagli agenti del commissariato di polizia, contestualmente ad un'altra inchiesta parallela, che ebbe invece il coordinamento della procura Antimafia di Salerno. Il gruppo, con ruoli divisi a vario titolo, avrebbe agito tra Sarno e San Valentino Torio, oltre che nei comuni limitrofi, in un periodo compreso tra il 2014 e il 2015. Agli atti dell’accusa ci sono numerosi passaggi e cessioni di stupefacente, come hashish e cocaina. I movimenti degli indagati, con lo scambio di soldi e droga furono registrati attraverso intercettazioni e appostamenti, non solo su pubblica via, ma anche nei bar, scelti come luoghi di incontri e a bordo di un'auto, una Smart, utilizzata per consegnare la droga ai vari assuntori. Nell'inchiesta finirono anche alcune donne, con mansioni di preparazione delle dosi di coca, o per fornire supporto logistico all'attività criminale. Il prossimo 11 novembre, i nove compariranno dinanzi al gip, prima di conoscere la data dell'eventuale processo. Si tratta di singoli episodi ricostruiti grazie all'attività degli inquirenti, ma contestati fuori dal regime associativo, trattato a parte, in un fascicolo parallelo.