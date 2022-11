Dimensionamento scolastico, nei prossimi due anni potrebbero essere tagliati nel salernitano circa 40 istituti che resteranno senza un preside. È lo scenario proposto dalla legge di bilancio che fissa come parametro minimo per il mantenimento dell'autonomia il tetto dei 900 alunni per scuola. In una provincia già aggravata dall'aumento dei plessi spopolati a causa del crollo demografico, sindacati, presidi e docenti sono in ansia nelle ultime ore per l'ipotesi di un taglio netto delle autonomie scolastiche che porterebbe alla perdita di posti di presidenza e di segreteria.

Nel salernitano, ad oggi, sono 33 le scuole senza un preside stabile e affidate ad un reggente. Con l'entrata in vigore di nuovi parametri, rischiano la perdita dell'autonomia altre 40 scuole.



«La volontà dell'attuale governo di agire attraverso un ulteriore dimensionamento che porterebbe a una drastica riduzione delle autonomie scolastiche (solo in Campania si paventa di tagliarne circa 100 a decorrere dall'anno scolastico 2024/25) è la riprova che, a parole, tutti difendono la scuola pubblica statale parlando di investimenti e valorizzazione ma che alla fine tutti tagliano»: a dichiararlo Roberta Vannini, segretario regionale Uil scuola Campania. E scatta la raccolta firme. La mobilitazione è appena agli inizi, fa sapere la Vannini. «Invece di ridurre autonomie scolastiche a causa della denatalità - dichiara la segretaria Uil scuola campana - bisognerebbe considerare il calo demografico degli alunni come un'opportunità per poter realizzare, finalmente, la tanto sbandierata riduzione degli alunni per classe. Queste scelte politiche porteranno alla scomparsa dell'istituzione scuola nei piccoli comuni, senza contare che ogni anno la situazione nelle scuole diventa più difficile. Tutto questo - aggiunge - mentre le segreterie sono al collasso, il numero dei collaboratori scolastici viene progressivamente ridotto proprio a causa del rapporto sinallagmatico tra numero di alunni e risorse professionali, che va sicuramente rivisto. Senza contare che questa operazione porterà ad avere scuole senza un dirigente scolastico e un direttore dei servizi amministrativi».



Sullo sfondo una provincia che soffre il crollo demografico in modo grave. Tra infanzia e primaria - secondo quanto trapela da un dossier dell'Ufficio scolastico - ci sono 65 scuole con meno di 30 alunni, soprattutto tra i plessi per l'infanzia. Basti pensare al plesso Giungatelle, del comprensivo Patroni, con 12 alunni di 4 e 5 anni. Il plesso Agnone, del comprensivo Patroni, conta 14 alunni.

Il plesso Montecorice registra 13 bambini; il plesso di San Mauro Cilento ha solo 11 bambini dell'infanzia. Il plesso Borgo San Lazzaro del comprensivo Serre-Castelcivita, ha 24 bambini. Il plesso Camaldoli, del comprensivo di Campagna, conta 13 bambini. Il plesso infanzia di Cuccaro Vetere, del comprensivo Futani, ha solo 8 bambini. Il plesso Arenabianca, del comprensivo di Montesano sulla Marcellana, conta 8 bambini. L'elenco delle scuole con meno di 30 alunni non finisce qui. Il plesso di Magliano Vetere, del comprensivo Gioi Cilento, ha 10 bambini; il plesso Ostigliano, del comprensivo di Gioi Cilento, ha 14 bambini; il plesso San Severino, del comprensivo di Centola, ha 12 bambini. Il plesso Casalbuono conta appena 20 alunni. Il plesso di Orria Cilento conta 11 alunni. Ma a preoccupare è il numero delle scuole che non hanno alunni. Tra queste scuole ci sono i plessi infanzia di Romagnano, Scalo, Casale del comprensivo di Buccino. Zero alunni anche al plesso Infanzia di San Mauro La Bruca, del comprensivo di Futani. La situazione non è più rosea alle scuole elementari. Ecco la lista dei plessi anemici. Ci sono i plessi elementari di Ricigliano capoluogo con 17 alunni e Bellosguardo con 19 alunni. Il plesso di Stella Cilento ha 11 alunni. Il plesso di Camerota ha 9 alunni, il plesso di Prignano Cilento ha 27 alunni, la scuola di Pertosa ha 20 alunni. Il plesso di Cicerale conta 17 alunni e la scuola di Ascea Baronia conta 22 alunni. Il plesso Tortorella l'anno scorso non aveva alunni, mentre quest'anno ne ha sei. Il plesso di Vibonati ha 27 alunni. Il plesso di Furore ha 21 alunni. La scuola elementare di Lentiscosa e la scuola di Felitto hanno 24 alunni.