Elezioni a Vibonati, Manuel Borrelli è il nuovo sindaco

Manuel Borrelli è il nuovo sindaco. Succede a Franco Brusco, che, con questa tornata elettorale, pone fine alla sua carriera politica. «Al suo fianco – ha detto il neo primo cittadino – ho imparato tante cose . Mi ha insegnato che in politica è fondamentale mantenere calma e lucidità. Oggi è il giorno della festa ma subito dopo ci metteremo al lavoro per portare a termine tutti i progetti avviati e quelli in cantiere. L’ultimazione della pista ciclabile, la costruzione di un auditorium a Villammare, la messa in sicurezza del territorio e gli interventi a contrasto dell’erosione marina, per i quali abbia già ottenuto dei finanziamenti. Questi sono solo alcune delle opere che abbiamo promesso ai nostri elettori». Poco più di un anno fa Borrelli dall’opposizione è entrato a far parte della maggioranza di Franco Brusco, in quel periodo in crisi per l’addio di un assessore e del suo vice. Da allora la coppia Brusco-Borrelli si è consolidata e il sindaco, pur potendosi ricandidare ha ceduto il passo al suo ex avversario. «In lui rivedo la mia passione per la politica e quella tenacia necessaria per far crescere il nostro comune. Sono convinto che Borrelli saprà prendersi cura della nostra comunità».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Corbara, Pentangelo è il nuovo sindaco LE ELEZIONI Elezioni a Serramezzana, Materazzi è il nuovo sindaco LE ELEZIONI Elezioni a Salerno, Napoli verso la conferma

Brusco, nato politicamente sotto il garofano socialista, era in politica dal 1972, ha ottanta anni, ma ha ancora l’entusiasmo e la voglia di continuare: «Però – ha detto- è il momento di dare spazio a forze giovani che come me amano la nostra comunità». Con Borrelli entrano in maggioranza: Attilio Angrisano (121), Lazzaro Basiletti (112), Luigi Brusco (290), Pasquale Fusi (104), Genny Gerbase (90), Francesco Giffoni (147), Antonio Orlando ( 107), Luigi Orlanno (93), Francesco Verzolotti (62), Domenico Fittipaldi (50), Duilio Schiazza (47) e Annamaria Maiorano (28). In minoranza Giovanni Scognamiglio, candidato a sindaco, e tre della sua lista: Dario Ruocco, Vincenzo De Filippo e Antonio Scognamiglio. Nessun seggio per lista capeggiata da Vincenzo Cernicchiaro