Emigrante salernitano eroe in Francia: ha salvato un uomo caduto nel Thérain

Un emigrante di Montesano sulla Marcellana eroe in Francia dove, nella cittadina di Beauvais, ha salvato un uomo che stava annegando. Lo rivela il sindaco Giuseppe Rinaldi. «In una località francese, un nostro valido montesanese, Michele Germino, si è distinto in un atto davvero coraggioso ed eroico nel salvare una persona in difficoltà che stava essere portata via dalle acque di un fiume. È motivo di orgoglio per tutti noi quanto fatto da Michele il quale ha mostrato altruismo, valori, coraggio e generosità che gli rendono onore e che contemporaneamente lo rendono alla sua cittadina di origine».

La vittima era caduta nel fiume Thérain che attraversa la capitale dipartimentale. È stata poi spazzata via dalla corrente. I due improvvisati soccorritori si sono gettati in acqua e hanno salvato la persona. Il sindaco francese, Caroline Cayeux, ha reso noto che avrebbe ricevuto molto presto i due eroi per ringraziarli personalmente.