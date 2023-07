Estate sicura in Costiera: attivate idroambulanza a Positano e moto medica a Maiori

Moto medica, idroambulanza e postazioni di 118 a Cetara e Praiano. Al via l'estate sicura in Costiera Amalfitana grazie alla convenzione stipulata dall'Asl Salerno con il comitato locale della Croce Rossa che ha consetito l'attivazione di diversi diversi servizi che garantiranno per tutta l'estate il potenziando dell’emergenza - urgenza.

Nello specifico è operativa per i soccorsi via mare un'idro-ambulanza medicalizzata con a bordo gli operatori polivalenti di salvataggio in acqua e il personale sanitario CRI che quest’anno farà base presso il Porto di Positano dove a sorvegliare sulla salute dei bagnanti farà inoltre base l’Infermiere della spiaggia che sarà in servizio operativo tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Presso i comuni di Cetara e di Praiano sono invece operative con turni di ventiquattro ore ben due ambulanze dotate di autista ed infermiere in supporto al servizio 118.

A Maiori, sarà operativa H24, peratro per tutt o il territorio della Costa d’Amalfi, la moto-medica, dotata di medico ed autista.

«E’ un grande progetto che vede la salute dei cittadini della Costiera e dei nostri ospiti “sorvegliata speciale” in questa estate 2023 - dice il presidente del Comitato Costa d'Amalfi dell Croce Rossa, Erica Ricciardi - La popolazione della Costiera Amalfitana, durante i mesi estivi, sostiene un incremento notevole di abitanti dovuto ai numerosi flussi di visitatori e villeggianti. Era un nostro dovere raccogliere la richiesta dell’Asl di Salerno e dei Comuni Costieri per il potenziamento dei servizi 118 già presenti. A Positano lunedì inaugureremo un nuovo mezzo della Croce Rossa che sarà utilizzato per il servizio dialisi in convenzione con il Comune».