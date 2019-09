Venerdì 13 Settembre 2019, 18:43

Una serata tutta declinata al femminile. Un palcoscenico, quello di “Mediterranei - Tutta italiana d’autore”, che vedrà la cerimonia di consegna dei Premi della XXXV edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno arricchirsi delle voci di Eva, Elodie e Carmen Consoli. L’appuntamento è a Oliveto Citra sabato 14 settembre, ore 21.30, in piazza Europa.La giornata inizia alle 11.00, all’Auditorium provinciale, con la tavola Rotonda “Dov’è finito il Sud?”. Interverranno: Valerio Dalò, segretario nazionale Fim Cisl; Gianluca Ficco, segretario nazionale UIL metalmeccanici; Gianna Fracassi, vice segretaria confederale CGIL; Nicola Oddati, responsabile Segreteria nazionale – Mezzogiorno del Partito Democratico; Andrea Prete, presidente Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Unioncamere; Nicola Rossi, Professore ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata, membro del consiglio di amministrazione dell’IBL; Umberto Ranieri, presidente Fondazione Mezzogiorno Europa; Alfonso Ruffo, direttore ufficio comunicazione Confindustria. Coordina: Amedeo Lepore, professore ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Luiss. Previsto l’intervento di Dario Scannapieco, vicepresidente BEI – Banca Europea per gli Investimenti.Alle 16.30, poi, spazio a Sededoroarte, con l’inaugurazione della mostra Art Progressive Collective presso la Gglleria Casa Coste. La mostra, che si avvale della direzione artistica di Antonio Perotti, si potrà visitare fino al 14 ottobre. Alle 18.00, presso l’Auditorium provinciale, si terrà la conferenza conclusiva con i premiati e i componenti della giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, “Sud, l’orgoglio, le sfide”.Dopo le suggestive esibizioni di Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri e Antonello Venditti, la XXXV edizione del premio si concluderà quest’anno con una serata tutta Italiana e all’insegna delle donne. A esibirsi sul palco del Premio, di cui Rai Radio Tutta Italiana è media partner, saranno Elodie, che festeggerà un anno di successi e dischi di platino, con i suoi brani. Tra questi, “Margarita”, il pezzo al momento più programmato dalle radio italiane. Presente anche Eva, che dopo il successo di X Factor saprà incantare il pubblico del Sele d’Oro. Il gran finale è affidato alla cantantessa Carmen Consoli, un’autentica ambasciatrice del Sud e del cantautorato italiano nel mondo, da sempre impegnata nel racconto della sua terra e del Mezzogiorno, proprio come canta, con Levante, ne “Lo stretto necessario”, brano che le due cantautrici hanno dedicato alla loro Sicilia. La serata sarà condotta da giornalisti Gianmaurizio Foderaro e Giovanna Di Giorgio.