Grande partecipazione per i mercatini di Natale in periferia, a Santa Cecilia, ma Piazza della Repubblica rimane vuota nel ponte dell’Immacolata: due facce dello stesso Natale che i cittadini di Eboli proprio non riescono a digerire. «Ormai, siamo la periferia della periferia», commentano i cittadini sui social.

La sensazione è che per il centro cittadino non si faccia mai abbastanza, soprattutto rispetto alla programmazione delle festività. Le polemiche sulla qualità degli eventi riservati al centro cittadino non sono nuove: partite dallo scorso Natale, quando ancora v’era un bilancio capace di prevedere risorse economiche adeguate, la querelle è continuata sulla programmazione estiva per arrivare proprio alla settimana dell’Immacolata. Il tradizionale albero al centro di piazza della Repubblica è stato acceso lo scorso 2 dicembre, in anticipo rispetto alla periferia che invece ha aspettato l’8 dicembre. La sera scelta per l’inaugurazione in centro non è stata propizia: contemporaneamente infatti, c’erano almeno altri tre eventi ma soprattutto c’era Giorgia al Palasele. Le luci si sono accese alle 20 e alle 21.15 la piazza era già deserta tant’è che si è annullato anche il djset previsto da programma. Non c’era la cornice accogliente: niente mercatini, niente degustazioni.

Totalmente diversa invece l’iniziativa del mercatini di Natale organizzata dall’associazione Cresce con il supporto del Comune di Eboli a Santa Cecilia: invitati, oltre al sindaco Mario Conte, anche i primi cittadini dei Comuni limitrofi. Un successo di partecipazione che stride con la piazza centrale completamente vuota. «L’Immacolata ebolitana non c’è. La piazza, il centro, il fulcro del commercio della nostra città sempre più abbandonato - scrive Alfredo Fulgione, giovane imprenditore della città - Tanto entusiasmo per l’accensione di queste luci. Per noi del centro tutto è durato poco più di un’ora: alle 21:30 non c’era più nessuno. Nessuna iniziativa che possa aggregare, non ci sono trasporti pubblici che possano collegare una parte e l’altra della città. Non c’è passeggio e la speranza è pochissima. Sarebbe bastato coinvolgere le tante pasticcerie della città per creare attrattiva dal momento che i loro panettoni artigianali vengono premiati in tutta Italia».

Solo ieri è stata attivata la filodiffusione per il viale del passeggio cittadino. Pure il parroco di una chiesa del centro ha riferito di essere amareggiato. Pare abbia commentato con alcuni parrocchiani: «nemmeno una luce davanti la chiesa per l’Immacolata».