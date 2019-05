Sabato 25 Maggio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 07:06

Operaio arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne, e atti persecutori. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nella serata di giovedì scorso, nei confronti di A.S., operaio edile 48enne residente a Montecorvino Rovella. Due anni fa, la ragazza aveva 16 anni, ha tentato di baciarla e l’ha palpeggiata nelle parti intime mentre era a casa della minorenne, come vecchio amico di famiglia. L’orco ha approfittato di essere solo in casa con la ragazzina, perché stava svolgendo alcuni lavori edili nell’abitazione. Ma invece di concentrarsi sulla ristrutturazione della casa, ha puntato le sue morbose attenzioni sulla ragazza. L’ha bloccata stringendole i polsi e ha tentato di baciarla, riuscendo a palpeggiarla nelle parti intime. Immediata la reazione della minorenne, che tentò di difendersi divincolandosi, per rifugiarsi nella sua stanza. L’uomoha continuato a frequentare la famiglia della minorenne, che purtroppo non ha raccontato lo squallido episodio ai familiari e ha rotto il muro del silenzio solo due anni dopo, lo scorso novembre, quando la ragazza ha compiuto 18 anni e con i suoi genitori ha varcato la soglia della caserma dei carabinieri e raccontato le violenze subite.