Avellino: minore fermato su ciclomotore: contravvenzioni per quasi 7mila euro

Quasi settemila euro di contravvenzioni per una serie di violazioni al codice della strada riscontrate una sola volta. Una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Avellino, insospettita dalla condotta della circolazione di un ciclomotore privo di targa ha fermato il mezzo. Alla guida un minorenne.

Dagli accertamenti successivi è risultato che il minore non aveva mai conseguito il previsto titolo di guida oltre al fatto che il ciclomotore non era coperto da assicurazione e non era stata effettuata la periodica revisione. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo mentre a carico dei genitori del ragazzo, giunti poco dopo sul posto, sono state contestate violazioni al codice della strada per un importo di 6600 euro.