Fabbrica del falso scoperta a Pagani, sequestrata merce per oltre 1 milione di euro

È stata sequestrata nel comune di Pagani una fabbrica di falso abbigliamento sportivo. Nel deposito c'erano magliette, tute e sciarpe di squadre di calcio. Il materiale è stato ritenuto contraffatto, dopo controlli svolti dalla Guardia di Finanza. I militari hanno posto sotto sequestro 50 macchine industriali (cucitrici, stampanti termiche, tagliacuci, ricamatrici) e oltre 100 mila prodotti già pronti per essere messi in commercio. Si tratta di magliette, tute, sciarpe ed altri oggetti di merchandising che riportano loghi e foto delle più note società calcistiche. I finanzieri sono arrivati alla fabbrica dopo una lunga indagine e pedinamenti. Il materiale era anche depositato presso la titolare dell’azienda che è stata denunciata alla procura presso il tribunale di Nocera Inferiore per realizzazione e produzione di prodotti contraffatti.

Gli investigatori hanno potuto appurare che, parte del materiale, era stato realizzato nonostante fosse scaduta la licenza e non rinnovata. Per alcuni marchi mancava qualsiasi forma di autorizzazione in frode alle società di riferimento. Gli articoli che stavano per essere immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 1 milione e mezzo di euro. Sotto sequestro, a scopo preventivo, è finito anche l'opificio, utilizzato come deposito di tutto l'occorrente per confezionare la merce.