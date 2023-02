Battipaglia, calcinacci in strada e strade chiuse

Tegole e calcinacci da un palazzo, il Comune di Battipaglia è costretto a chiudere un’intera strada per tutelare l’incolumità pubblica. È accaduto in via Francesco Spirito, dove lo scorso 10 febbraio è stato eseguito un intervento di transennamento presso il Palazzo Guarino, situato in via Roma proprio a causa della caduta di materiale. A farne le spese, tuttavia, è stato un tratto di via Spirito, dove è stato necessario inibire il passaggio veicolare e pedonale, ma anche via Matteo Ripa, nel tratto compreso tra via Quattro Novembre e via Venti Settembre, nella stessa via Venti Settembre, via Gorizia e via Trento, dove è stato istituito il divieto di transito per veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Inoltre, per non provocare particolare difficoltà al traffico, è stato anche istituito il senso unico parallelo in via Gorizia, nel tratto compreso tra via Spirito e via Trento e in via Trento, nel tratto compreso tra via Gorizia e via Roma.