Il grande cuore di Amatino Massimo Grisi si spegne. Non riesce a superare un grave problema di salute che lo attanagliava e che aveva visto il suo ricovero da giorni a Nocera Inferiore, in rianimazione. Amatino aveva 53 anni ed era il farmacista di Colliano, grande appassionato di Salernitana, di sport e vice presidente regionale della Figc Viveva tra Colliano e Salerno ed era molto noto ovunque, soprattutto negli ambienti sportivi ma anche in quella movida che aveva un po' lasciato da quando suo padre, farmacista anch'egli, Amato Grisi, ma molto conosciuto percessere stato un finissimo storico locale, era morto. A Colliano era divenuto lui un grande riferimento per tutti, per questo da sempre lo chiamavano Amatino, ricordando suo padre.

Amatino era entrato nel cuore di tutti per la sua sensibilità e per l'amicizia che faceva di lui una pwrsona speciale. Lo sport e la crescita dei valori dello stare insieme lo hanno accompagnato sempre. Per questo, come ricorda Gerardo Strollo, vicesindaco di Colliano, fondamentale fu il suo apporto alla squadra Pro Colliano, quando questa si fondó. Ne fu dirigente fino all'incarico in federazione.

