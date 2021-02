È in condizioni critiche, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ruggi di Salerno, G.F., elettricista 59enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro. G.F., molto conosciuto e stimato a Mercato San Severino, stava lavorando in un cantiere di Salerno quando un mezzo meccanico, involontariamente, lo ha travolto.

Il mezzo meccanico era in fase di retromarcia e il conducente non si è accorto della presenza dell’elettricista nell’area posteriore del mezzo. Così lo ha travolto involontariamente, schiacciandolo contro un muro. Le grida di G.F. hanno richiamato l’attenzione del conducente del mezzo, che ha subito frenato e innescato la prima marcia, liberando l’elettricista. In un primo momento, sembrava che G.F. non avesse subìto grosse conseguenze, tanto che avrebbe continuato a lavorare. Tornato a casa, però, ha iniziato a star male. Così si è recato in ospedale, dove i medici hanno constatato la serietà del suo quadro clinico. L’impatto con il mezzo meccanico, ha provocato un’emorragia interna. È stato sottoposto ad almeno un intervento chirurgico. Ora, l’uomo è in coma farmacologico presso l’ospedale Ruggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA