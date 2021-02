Ci sono ancora indagini in corso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale avvenuto l’altro ieri sera sull’autostrada A/3, all’altezza del chilometro 34,500, in direzione di Salerno, in prossimità della galleria che precede lo svincolo di Nocera Inferiore. La procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma del 21enne di Tramonti morto sul colpo in seguito all’impatto. Luca Buonocore che viaggiava a bordo di una Wolksvagen Polo insieme ad altri tre colleghi di lavoro, rimasti feriti. Nei prossimi giorni sarà sicuramente conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia. Luca era seduto davanti, lato passeggero. Non era alla guida della Polo che, improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha sbandato, impattando un’altra auto e finendo contro il guardrail, prima di ribaltarsi e finire la sua corsa al centro della carreggiata. Per il 21enne di Tramonti non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi il suo cuore aveva già smesso di battere. Sono rimasti feriti i suoi tre amici, il più grande dei quali ha 24 anni. Solo uno tra loro, un ragazzo di Vietri sul mare di qualche anno più grande della vittima, era stato ricoverato all’ospedale di Nocera Inferiore in condizioni gravi, ma nella giornata di ieri il ragazzo ha dato segnali di miglioramento. Luca Buonocore era il più piccolo di tutti. A settembre avrebbe compiuti 21 anni.

