Lui è accusato di aver picchiato la ex compagna, lei di aver sposato un algerino per denaro, con un falso matrimonio violando la legge sull'immigrazione clandestina: così è finita dinanzi ad un giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore la vicenda che riguarda uno scafatese di 25 anni ed una donna di Pagani, della stessa età. Secondo le accuse, maturate da una serie di denunce fino al rinvio a giudizio e al processo fissato per il prossimo 8 aprile, l'uomo avrebbe picchiato la compagna e il figlio di lei, «sottoponendoli a reiterate forme di violenza psichica consistite in ingiurie, offese e intimidazioni».

La donna, invece, risponde dell'accusa di aver sposato un cittadino straniero, nato in Algeria, al fine di trarne un ingiusto profitto, approfittando della condizione di illegalità del nuovo compagno e favorendo la permanenza in Italia, contraendo un falso matrimonio dietro corresponsione di 2mila euro complessivi. La doppia contestazione riguarda i due ex compagni. L'aggressione del giovane verso la ex fidanzata sarebbe stata consumata anche alla presenza del figlio piccolo, dunque con l'aggravante mossa dalla Procura di Nocera Inferiore. Il gup, al termine dell'udienza preliminare, ha mandato i due sotto processo dopo un'indagine condotta dai carabinieri dopo l'episodio di violenza denunciato dalla vittima, che si ritrova ad essere anche imputata nello stesso procedimento.

