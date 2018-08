Ferragosto in carcere per tre pregiudicati ebolitani

Mercoledì 15 Agosto 2018, 14:39

Eboli- Aggredito l'avvocato Gerardo Lamanna, si era reso irreperibile. In Comune non andava a lavorare, a casa non rientrava negli orari stabiliti dal giudice. Una dopo l'altra, Mauro Corsano, ha violato tutte le prescrizioni dell'affidamento in prova.Dopo una lunga attività investigativa, questa mattina i carabinieri coordinati dal capitano Geminale hanno rintracciato e arrestato il 25enne. Al tribunale di Sorveglianza di Salerno erano arrivate numerose segnalazioni sulle irregolarità del pregiudicato. A quanto pare Corsano avrebbe violato anche l'obbligo di dimora a Eboli.Il pregiudicato trascorreva le sue mattinate all'ufficio patrimonio del Comune dove, qualche mese fa, aveva bloccato un altro pregiudicato che con atteggiamento minaccioso (una mazza da baseball tra le mani) si era avvicinato al vicesindaco e a un assessore. Corsano aveva ricevuto anche i complimenti dei politici per il percorso virtuoso che stava effettuando.Poi è arrivata l'aggressione all'avvocato Lamanna. Quindi le innumerevoli violazioni dei benefici riconosciutigli dal giudice. Da questa mattina, Corsano è di nuovo al carcere di Salerno.I militari di Eboli hanno poi arrestato un pregiudicato 73enne, Antonio Ristallo trovato in casa in possesso di una pistola calibro 32 con matricola abrasa e il colpo in canna. L'uomo che era stato condannato per estorsione, gioco d'azzardo e detenzione abusiva di armi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.A Santa Cecilia, infine, i carabinieri hanno arrestato un romeno di 36 anni che deve scontare una pena a due anni e sei mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa da un tribunale romeno. Il 36enne si trova ora al carcere di Salerno.