Festeggiano sulla terrazza di un appartamento il compleanno di una ragazza, i carabinieri interrompono l'assembramento vietato dalla normativa emergenziale anticoronavirus; undici persone state segnalate e per loro è scattata una sanzione per un ammontare complessivo di 4.500 euro. È accaduto ad Atena Lucana, nel Salernitano, paese ex zona rossa del Vallo di Diano. I festeggiamenti si sono svolti fino a tarda sera con il coinvolgimento di persone comprese tra i 20 ed i 40 anni di età. Una festa in piena regola, tutti ammassati bevendo e mangiando con musica ad alto volume. Sono giunti i militari della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, in perlustrazione per controlli mirati in tema di prevenzione e di divieti da Covid-19, e hanno posto fine all'incontro. Ultimo aggiornamento: 13:13