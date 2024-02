«C'è un finto prete che va in giro a chiedere soldi», l'allarme del sindaco

A lanciare l'allarme - così come accade spesso quando in giro ci sono malitenzionati dediti alle truffe - è stato direttamente il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. Lo ha fatto dal suo profilo social, per dare la più ampia diffusione al messaggio.

E cioè della presenza di un uomo, vestito da prete, segnalato in giro per le case di Baronissi (zona centro e Saragnano), impegnato a chiedere soldi alle famiglie. Con l'inganno o attraverso raggiri, spacciando le richieste per finta beneficenza. Un modus operandi atipico, che ha insospettito più di un cittadino, che si è rivolto alle forze dell'ordine, dopo aver avuto contatti con lo sconosciuto.

La notizia è giunta così anche al primo cittadino, che ha diffuso un messaggio alla cittadinanza: «Si tratta di un impostore non avendo le parrocchie di Baronissi incaricato mai alcuno. In caso telefonare immediatamente ai Carabinieri».