Fisciano, in trasferta da Castellammare per rubare cibo: la refurtiva nescosta del passeggino del bambino

Obbligo di dimora per due romeni di 31 e 30 anni, un uomo ed una donna, accusati di furto aggravato in concorso. Ad eseguire l'ordinanza del gip, i carabinieri della stazione di Fisciano. Secondo l'ipotesi accusatoria, i due avrebbero sottratto, nel mese di gennaio, diversi prodotti alimentari per un totale di 300 euro nascondendoli allì'interno di un passeggino che trasportava un bambino. I due erano in trasferta da Castellammare di Stabia, comune dal quale ora non possono uscire.