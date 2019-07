CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Luglio 2019, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gremita la chiesa Santa Maria Goretti a Capaccio dove ieri pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Antonio Lorenzo D'Amico, il 22enne che sabato mattina si è tolto la vita con un colpo di pistola al poligono di tiro a segno a Eboli. Distrutti dal dolore e ancora increduli per la perdita di Antonio i suoi genitori, il fratello, gli altri familiari e gli amici. Parole di speranza e fede quelle pronunciate da padre Giuseppe Sette durante l'omelia mentre ha ricordato Antonio, persona semplice e sempre disponibile per il suo prossimo. La chiesa Santa Maria Goretti a Gromola, ieri pomeriggio, era gremita e tutta la comunità di Capaccio si è fermata per partecipare ai funerali del giovane. La tragedia ha lasciato tutti meravigliati e addolorati a Capaccio, in particolare nella zona di Foce Sele dove Antonio abitava da tempo con i suoi familiari.