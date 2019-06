Sabato 15 Giugno 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 06:58

Disposto un approfondimento delle indagini sulle morti per tumore di alcuni residenti a Fratte. Decessi che il comitato “Salute e Vita” ha sempre definito «sospetti e collegandoli alla presenza inquinante delle fonderie Pisano nella zona». Un nesso di casualità su cui, però, la procura salernitana non ha trovato prove scientifiche tanto che a fine luglio dello scorso anno, il pm Roberto Penna aveva chiesto (il provvedimento era controfirmato anche dal procuratore aggiunto vicario Luca Masini) l’archiviazione dell’inchiesta che era stata aperta nei confronti dei cinque eredi dell’azienda di lavorazione della ghisa. Ad opporsi proprio i rappresentanti del comitato con la presentazione di una memoria e mesi fa, davanti al gip Alfonso Scermino. Nei giorni scorsi la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha rinviato gli atti all’ufficio di procura (nello specifico al magistrato titolare delle indagini) per approfondire alcuni aspetti dando un anno di tempo per tale approfondimento investigativo. A parere del gip, le indagini preliminari dovranno «categoricamente escludere che l’inquinamento delle fonderie non abbia contribuito alle morti», evidentemente rifacendosi ad alcuni punti della memoria del comitato parlando, ad esempio, della polvere presente sui balconi e dello sforamento del pm 10 in alcuni casi anche di notte (le fonderie però non hanno un ciclo continuo quindi su questo punto bisognerà capire se ci siano o meno altre fonti inquinanti)