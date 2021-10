Fugge dai domiciliari l'esperta dei furti in chiesa: è l'ennesima evasione

Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri della stazione di Sassano, guidati dal maresciallo Antonio Sirsi, hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione, una 65enne. La donna deve scontare una pena per reati contro il patrimonio e spesso furti in luoghi di culto, ed è già scappata diverse volte dai domiciliari.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sotto la guida del tenente Martino Galgano l'hanno trovata fuori dall'abitazione ed è stata quindi arrestata. Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto un nuovo obbligo di dimora. Le attività si sono svolte nell'ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio disposto dai militari valdianesi, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare proprio al controllo dei soggetti sottoposti a misure alternative.