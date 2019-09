Venerdì 13 Settembre 2019, 18:55

"In merito all’incendio che ha interessato questo pomeriggio una fabbrica di Avellino con successiva formazione di colonna di fumo nero, si informa che, al momento, nessun pericolo è segnalato per la nostra città, tuttavia si consiglia di tenere finestre e balconi chiusi, di evitare di mettersi in viaggio verso i comuni dell’avellinese confinanti con la provincia di Salerno".E' il testo diffuso dal sindaco di Nocera Inferiore in merito a del fumo nero che ha raggiunto la città proveniente dall'Irpinia dove un incendio ha distrutto una fabbrica di materiale plastico."La Prefettura di Salerno - continua il comunicato - sta monitorando la situazione insieme ai tecnici dell’Arpac. Informeremo tempestivamente la popolazione in caso di evoluzione degli eventi".