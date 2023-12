Salerno, incendiate le coperte dei clochard davanti la chiesa del Sacro Cuore

Bisogna capire se quelle coperte, date al fuoco davanti la chiesa del Sacro Cuore nei pressi della stazione ferroviaria, siano state incendiate dagli stessi senza fissa dimora o da qualcuno che avrebbe preso di mira gli immigrati che sono soliti dormire al riparto delle mura della struttura.

Fatto è che, per fortuna, non ci sono stati danni alla chiesa grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme.

Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio mentre la stazione ferroviaria era presa d'assalto di turisti in arrivo e in partenza con i treni o la metropolitana. Su quanto accaduto indagini in corso da parte della polizia di Stato.