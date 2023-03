Roccapiemonte: gatti avvelenati con cibo, denuncia ad Asl e polizia municipale

Gatti avvelenati a Roccapiemonte. E' quanto scoperto da alcuni cittadini, che hanno segnalato la morte di quattro gatti randagi che venivano spesso accuditi nei pressi di un bar, da parte di alcuni volontari.

Non avendoli visti per qualche giorno, chi se ne prendeva cura aveva deciso di indagare, spingendosi nei luoghi dove di solito i gatti trovavano riparo. La macabra scoperta, poi, con la morte dei cuccioli, probabilmente avvelenati con del cibo.

A riguardo l'associazione zoofila Rocchese "Dalle Zampe al Cuore onlus" ha commentato: «Questi gesti vergognosi non dovrebbero mai accadere e chi si rende responsabile di questi fatti non è degno manco di definirsi uomo. Una società civile non può e non deve accettare tutto ciò. Siamo profondamente amareggiati e abbiamo allertato Polizia Locale e ASL per recuperare le carcasse sulle quali saranno effettuate le opportune analisi per verificare il reale avvelenamento».

Tre giorni fa, una scoperta simile era stata fatta a Sarno: anche lì del veleno aveva causato la morte di tre gatti, nella frazione di Episcopio.