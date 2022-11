Giffoni, al via la prima tappa del School Experience 3

Arriva School Experience 3, l’evento dedicato ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia, inserito nell’ambito del piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso da ministero della Cultura.

In questa edizione: cinque città coinvolte, due laboratori interattivi e cinema, cinema, cinema.

La nuova edizione

La prima tappa di School Experience 3 è prevista a Cittanova (Reggio Calabria) dal 28 novembre al 2 dicembre. Seguiranno dal 5 all’11 febbraio Ceccano (Frosinone), dal 26 febbraio al 4 marzo Terranova di Pollino (Potenza) e Montescaglioso (Matera), dal 19 al 25 marzo Nuoro e Tonara e dal 17 al 21 marzo Giffoni Valle Piana (Salerno), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.

Il programma prevede un concorso dedicato a lungometraggi e cortometraggi realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età.

Previsti, inoltre, due innovativi laboratori: Digital prof con l'obiettivo è quello di consolidare le competenze digitali non solo dei ragazzi ma anche degli stessi maestri, professori e dirigenti; e Movie Lab, una lezione di cinema interattiva per guidare gli studenti alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.

Il saggio finale sarà la realizzazione di uno short movie pensato e interpretato dai ragazzi, che si misureranno con le fasi di ideazione e produzione di un cortometraggio.

Le vecchie edizioni

Nella sua prima edizione nel 2019, School Experience ha coinvolto oltre 20mila studenti e 2000 docenti di quattro regioni di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia). Non si è fermato nemmeno durante la pandemia, con una versione digital che ha collegato 32 hub italiani con particolare attenzione a Campania, Basilicata e Sicilia. Oggi l’evento raggiungerà 43 comuni in 5 regioni (Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna), impiegando 2.780 docenti (di cui 509 in scuole dell’infanzia, 1.000 nelle scuole primarie, 572 nelle secondarie di I grado, 699 nelle secondarie di II grado) e 27.423 studenti (di cui di cui 5.090 nelle scuole dell’infanzia, 9.762 in scuole primarie, 5.679 nelle secondarie di I grado, 6.892 nelle secondarie di II grado), per un totale di 241 plessi e 274 scuole beneficiarie.