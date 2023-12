Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano: «I miei genitori hanno sbagliato con la droga, ma io non ero una vittima»

Andrea Delogu ha da poco compiuto 40 anni e li ha festeggiati come solo eli sa fare: a teatro con uno spettacolo che ripercorre la sua vita, dalla sua infanzia al matrimonio con Francesco Montanari, per arrivare all'amore con Luigi Bruno e alla sua libertà ritrovata. La conduttrice ha rivelato di aver trascorso oltre 10 anni nella comunità di San Patrignano a Milano, ma lei non si considera una vittima.

«Non sono una vittima.

Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio. Ho avuto un’infanzia felice, mio padre era l’autista e l’uomo di fiducia del capo della comunità. Per questo lo vedevo poco, era spesso fuori. Anche mamma aveva un lavoro, si occupava di fotografie. Avevamo una nostra casa e mangiavamo tutti a mensa. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone. Per 18 anni sono stata zitta. Non ho raccontato mai che cosa avevo vissuto. Avrei dovuto spiegare troppe cose. Solo oggi sono riuscita a trovare il coraggio di parlare di questa storia, rintracciando tante persone che hanno condiviso quell’esperienza con noi. Mi sono liberata. Avevo paura, ma ora sto cominciando a vivere», ha rivelato Andrea Delogu, orgogliosa dei passi in avanti che hanno fatto i suoi genitori per riconquistare la libertà e la leggerezza della vita, che non è superficialità.