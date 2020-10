NOCERA INFERIORE. E' stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria un ragazzo di 22 anni, B.G. , di Nocera Inferiore, finito in un blitz della polizia del commissariato di Stato agli ordini del vice questore Luigi Amato. Gli inquirenti sono risaliti all'abitazione del ragazzo, per poi svolgere una perquisizione, nell'ambito di servizi per arginare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Presso il suo appartamento, il nocerino aveva diverse dosi di hashish e di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione. Non solo, la polizia ha trovato e sequestrato una pianta di canapa indiana alta 1,50 metri. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato denunciato alla Procura di Nocera Inferiore a piede libero, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA